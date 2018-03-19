Мейвезер будет драться в ММА

В Лас-Вегасе в августе 2017 года в одном из самых кассовых боксёрских поединков в истории 40-летний экс-чемпион в пяти весовых категориях по боксу американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) техническим нокаутом победил бойца ММА чемпиона UFC 29-летнего ирландца Конора Макгрегора (0-1-0). С тех пор оба спортсмена намекают на возможный реванш по правилам смешанных боевых единоборств.

На днях Мейвезер-младший заявил TMZ Sports, что он и его команда собирают необходимые документы, чтобы получить лицензию, разрешающую боксёру участвовать в MMA. Флойд не конкретизировал, когда и где будет подана заявка, но отметил, что случиться это может в ближайшее время.