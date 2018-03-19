Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сколько заработали украинские паралимпийцы в Пхенчхане Сколько заработали украинские паралимпийцы в Пхенчхане
Новости: Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса Федерер уступил Дель Потро в финале Индиан-Уэллса
Новости: Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя
Новости: Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась на 33 ступени в рейтинге WTA
X

Харлан остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира в Афинах

Ольга Харлан
13:20 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Команда саблисток завершила этап Кубка мира в десятке.

Лидер сборной Украины по фехтованию на сабле Ольга Харлан остановилась в шаге от медали на этапе Кубка мира в Афинах.

Украинка стартовала под вторым номером посева сразу в 1/32 финала, где без проблем разобралась представительницей Казахстана Тамарой Почекутовой (15:7), после выбила из борбьы кореянку Су Йон Чои (15:12), а в поединке за попадание в 1/8 турнирной таблицы оказалась сильнее хозяйки дорожек Теодоры Контуры (15:8).

В бою за выход в полуфинал Харлан двумя ударами проиграла румынке Бьянке Паску, завершив встречу со счетом 13:15 и остановившись на 5-м месте в итоговом зачете.

В командном турнире сборная Украины в составе Ольги Харлан, Юлии Бакастовой, Алины Комащук и Елены Ворониной закончила выступление на 10-й позиции.

В начале украинки не справились с китаянками (40:45) и вступили в борьбу за 9-16 места. Во втором поединке наши фехтовальщицы обыграли канадок (45:41), после выиграли у японок (45:43), а в бою за 9-ю строчку проиграли полькам (34:45).

Ранее сообщалось, что Харлан опередила Свитолину в премии "Женщина Украины 2018".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Ольга Харлан, Сабля, Фехтование.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Домрачева: На концовку сезона сил осталось не так много Биатлон: результаты мужской эстафеты в Холменколлене В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018

Последние новости

Эволюция образа Мелании Трамп, начиная с 17 лет (Фото) Французкая ультраправая партия Ле Пен поздравила Путина В сирийском Африне произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие
Сегодня читают в спорте
01 На Ломаченко "напал" фанат перед боем Гвоздик - Амар (Видео)
02 Суркис прокомментировал слухи, которые отправляют Мораеса в "Шахтер"
03 Экс-первая ракетка мира родила Швайнштайгеру первенца
04 Зозуля: Если Хачериди не отказывался выходить на поле, зачем это было выдумывать
05 Тайсон может сменить "Шахтер" на клуб из Серии А
Новости сегодня
14:16 Как выглядели президенты, короли и премьер-министры в молодости (Фото)
14:08 Карта АТО: Противник стрелял по Авдеевке
14:06 Индийский актер Ирфан Хан признался, что болен
14:01 Шевченко: По Саудовской Аравии общался с Ребровым
13:59 Уморительные снимки людей, чьи эмоции льются через край
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады Госохрана с собаками осматривала здание Верховной Рады
Новости: Погода на неделю: когда в Украину придет потепление Погода на неделю: когда в Украину придет потепление
Новости: Парубий сообщил, какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе Какие вопросы Рада рассмотрит на этой неделе
Новости: Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото) Маникюр 2018: самые модные тенденции сезона (Фото)
Добавить комментарий
0