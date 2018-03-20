Юлия Джима сделала сенсационное заявление

Лидер женской команды Украины 27-летняя Юлия Джима заявила о возможном завершении карьеры.

«Скорее всего, это был последний для меня сезон. Я про это не хочу говорить. У каждого свое виденье, и я просто поняла, что уже этот уровень переросла и надо идти дальше.

В конце сезона формы как таковой не было. После болезни тяжело за неделю набрать форму, это вообще нереально. Я бегала на таком же уровне, как и в начале сезона. Конечно, мне жалко, что в этом году выйти на пик формы у меня так и не получилось. Я так и не почувствовала этой легкости.

Но этому была причина – болезнь, которая надолго затянулась. Она вообще нежданно пришла, да и не вовремя. Самый главный старт сезона для меня был провальным, потому что к тому времени я не смогла обрести нужные кондиции», – сказала Джима.

В этом сезоне Джима выиграла 3 личных медали, а сейчас занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира.