Хоккей. Сегодня состоится второй матч финала чемпионата Украины

Хоккей. Чемпионат Украины. Финал 2017/2018

18:45 Донбасс - Кременчук

Сегодня, 20 марта, в Дружковке в 18:45, состоится вторая встреча «Донбасса» и «Кременчука». Напомним, «Донбасс» вышел вперёд в финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ. В финале второго этапа чемпионата команды играют до четырёх побед.

«Донбасс» – «Кременчук» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Денискин (Игнатенко), 15:25. 2:0 Мазур (Свищев), 36:50. 3:0 Денискин (Захаров, Лялька - больш.), 46:59.

«Донбасс»: Дьяченко; Матвиенко - Александров, Игнатенко - Шпак, Жовнир - Ордынский, Григорьев - Фирсов; Луговой - Кузьмик - Коренчук, Лялька - Захаров - Денискин, Савченко - Коваленко - Костиков, Свищев - Мазур - Ворона.

«Кременчук»: Власенко; Козачук - Толстушко, Грицких - Костюк, Горлушко - Савицкий, Наливайко; Бойков - Карпенко - Чернышенко, Алексанян-Петрович - Кривошапкин - Рубан, Чорный - Гриценко - Полищук, Ефимочкин - Шиманский - Сеник.