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Мартен Фуркад рассказал, почему не бойкотирует этап КМ в России

Мартен Фуркад
11:49 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Именитый биатлонист заявил, что ему нравится выступать в Тюмени на этапе Кубка мира.

Лидер Кубка мира Мартен Фуркад рассказал, что даже не задумывался о бойкоте

"Я уже далеко не в первый раз приезжаю сюда. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон.

Достойна ли Жемчужина Сибири финала Кубка мира? Конечно. Это замечательная арена. Уверен, в Тюмени пройдут великолепные соревнования.

Бойкот этапа Кубка мира в России со стороны США, Канады и Чехии? Не хочу это комментировать. Думаю, каждый вправе решать за себя. Но это не мой выбор. Я хочу соревноваться", – цитирует француза Тюменская арена.

Напомним, в России состоится заключительный этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта. Мартен Фуркад, в активе которого 996 очков, лидирует в мужском зачете.

Ранее сообщалось, что наша сборная не приедет в Тюмень из-за указа Министра молодежи и спорта Украины.

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Новости спорта, Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона.
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