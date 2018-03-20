Украинские паралимпийцы получили государственные денежные вознаграждения

Украинским паралимпийцам выплатили денежные вознаграждения за медали Паралимпиады-2018 на общую сумму 90 миллионов гривен. Вознаграждения были выплачены в гривнах согласно курсу НБУ.

Деньги уже были перечислены на карты спортсменов, подтвердил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.

Как уточнил министр, государственные вознаграждения паралимпийцам-медалистам в этом году впервые сравнялись с выплатами олимпийским призерам.

"Призовые увеличивались поэтапно, пока не сравнялись в 2018 году. Сумма вознаграждения за золотую медаль составила 125 тысяч долларов, за серебряную - 80 тысяч долларов, за бронзовую - 55 тысяч долларов", - объяснил Жданов.

Напомним, в медальном зачете Украина завершила Паралимпийские игры на шестом месте.