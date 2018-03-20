Фуркад: Кто-то скрутил прицел моей винтовки перед пасьютом в Хольменколлене

Французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что кто-то сбил прицел на его винтовке во время пристрелки перед гонкой преследования на Кубке мира в Хольменколлене (1-е место).

"Мой тренер ушёл, а когда я проверил свою винтовку, то увидел, что полностью скручен прицел. Конечно, не виню никого в биатлонной семье за то, что скрутили прицел. Хотя доверяю всем, но буду очень внимательно присматривать за своей винтовкой в конце сезона.

Если кто-то хочет навредить наверняка, то нужно сделать это после пристрелки и перед началом гонки. Я мог сбить прицел сам, когда чистил винтовку, но это всё равно загадка", — цитирует Фуркада NRK.