Домрачева: После сезона мы с Уле поговорим о завершении карьеры

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева заявила, что пока не приняла решения относительно продолжения карьеры.

«Планирую принять решение насчёт дальнейшей карьеры до конца ноября, то есть до старта следующего сезона. Это совершенно точно, это обещаю смело! А если серьёзно, то сейчас я не сосредоточена на этом вопросе. Настраиваюсь на каждое очередное соревнование и хочу выступить как можно лучше.

Мне не хочется принимать необдуманное решение, чтобы потом через несколько месяцев жалеть, а может, и кусать себе локти. Ведь я человек ответственный, если что-то решаю, то потом стараюсь никого не подводить. Когда мы с Уле закончим сезон, то немного отдохнём и поговорим на эту тему», — приводит слова Домрачевой «Спортивная панорама».