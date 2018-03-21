Биатлонист Самуэльссон рассказал об угрозах в связи со своим бойкотом этапа КМ в России
Новости спорта: Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал об угрозах в связи со своим бойкотом этапа Кубка мира в Тюмени.
"Я рад, что сейчас нахожусь не в России. Время от времени ещё буду получать угрозы, но всё уже успокоилось. Я не думал о том, чтобы обращаться в полицию. Всё пройдёт само собой.
Разговаривал с Мартеном Фуркадом. Он сказал: "Не обращай внимания, в Сети полно психов", — приводит слова Самуэльссона Expressen.
По словам шведа, он получил серьёзную поддержку от других биатлонистов, когда сообщил, что будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
20-летний Самуэльссон на этой неделе выступает в чемпионате Швеции по лыжным гонкам. В гонке на 30 км он занял 41-е место, уступив Маркусу Хельнеру больше девяти минут.