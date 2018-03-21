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Мужскую и женскую сборные Украины по биатлону могут объединить

Биатлон
17:26 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Главный тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра рассказал о том, что его тренерская судьба решится в середине апреля.

"Буду ли тренировать мужскую команду в дальнейшем? Вопрос открытый. Сейчас я в Словакии, буду в Киеве ориентировочно в середине апреля. Тогда все и станет понятно. Есть разные варианты. Лично я хочу продолжить работу, ведь два года мы тяжело работали с ребятами и хотим завершить свое дело.

Не хочу забегать вперед, но рассматривается такой вариант, что объединят мужскую и женскую команду, и у них будет один главный тренер. Но это еще рабочий проект. Делать какие-то выводы рано. Для начала надо будет провести детальный анализ. Понять, как двигаться дальше. Нужно с первых дней думать о следующей Олимпиаде, ведь не исключено, что в женской команде возникнут кадровые вопросы.

К олимпиаде будут готовиться все представители нынешней мужской команды. И Прима, и Пидручный могут еще добавлять. В этом году Артем и Дмитрий вытащили вдвоем едва ли не весь сезон, молодцы. Сергей Семенов, несмотря на проблемы со здоровьем, остается биатлонистом мирового класса. Есть еще Тищенко и Ткаленко. К тому же надо проанализировать выступления представителей команды "Б", провести соответствующее тестирование, чтобы оценить их возможности и перспективы в главной команде", - сказал Санитра в интервью "UA:БИАТЛОН".

Напомним, сборная Украины по биатлону досрочно завершила выступления в сезоне и вернулась 19 марта домой после этапа Кубка мира в Холменколлене. Сезон для украинских биатлонистов закончился досрочно из-за того, что на заключительном этапе в российской Тюмени украинцы не выступят. После эстафетных гонок в Холменколлене сборная Украины почти гарантированно лишится имеющейся квоты в женской (6 человек) и мужской (5 человек) командах. В следующем сезоне на личные гонки Кубка мира по биатлону сборная Украины сможет заявить 5 женщин и 4 мужчин.

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Новости спорта, Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Юрай Санитра.
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