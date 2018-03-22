Украина сенсационно разгромлена Швейцарией в отборе на женский Евро-2018 по гандболу

Швейцария — главный аутсайдер квартета, где играет Украина, сумела навязать свою игру сине-желтым, не дав абсолютно ничего показать гостям. Украинки, похоже, слишком сильно поверили в свои силы после домашней победы над Хорватии, серьезно при этом недооценив соперника.

Хозяева площадки максимально замедлили игру, постоянно делая мелкие нарушения. Украина не могла разбежаться, а в защите Швейцария играла слишком плотно и аккуратно. К тому же в середине первого тайма судьи приняли несколько откровенных странных решений, дважды оставив Украину в меньшинстве на ровном месте. Сине-желтые девушки заметно нервничали, но при этом сумели уйти на перерыв, проигрывая всего два мяча — 7:9.

На старте второго тайма Швейцария быстро увеличила отрыв до четырех мячей, но затем Украина выдала лучший отрезок в матче — хорошо играла задняя линия гостей, так что удалось сократить отставание до одного точного броска. На этом, впрочем, камбэк украинок закончился.

Швейцария вновь «засушила» игру, а ничего нового в атаке украинки придумать не сумели. За четыре минуты до конца матча гости взяли таймаут, который провел президент федерации (!), а не главный тренер. Гандболисткам было сказано рисковать, однако украинкам не удалось забить ни одного мяча, тогда как швейцарки до финальной сирены забросили еще трижды.

В итоге, сенсационное поражение в гостях у главного аутсайдера — Украина проиграла со счетом 15:21. Настолько слабой игры не было уже давно. Тем более, эти три мяча на последних минутах, которые обязательно аукнутся украинкам в концовке отбора. Нельзя просто так пропускать лишние голы в таких ситуациях.

В параллельном матче Норвегия обыграла Хорватия (35:28), однако с достаточно приемлимой для хорваток разницей мячей. Следующий матч Украина проведет в Киеве, 25 марта, против Швейцарии.