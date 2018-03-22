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У мужской и женской сборных Украины по биатлону будет один тренер

Юрай Санитра
08:57 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости спорта: О таких планах поведал наставник мужской команды Юрай Санитра.

Дальнейшая судьба наставника мужской сборной Украины по биатлону Юрая Санитры определится в апреле. Об этом заявил сам словацкий тренер в интервью "UA:Биатлон".

По его словам, вопрос его работы в сборной остается открытым.

"Вопрос о моей дальнейшей работе пока открытый. Сейчас я в Словакии, буду в Киеве ориентировочно в середине апреля. Тогда все и станет ясно. Есть разные варианты. Лично я хочу продолжить сотрудничество, ведь два года мы тяжело работали с ребятами и хотим завершить свое дело", - сообщил Санитра.

Также он рассказал о планах объединить мужскую и женскую команды Украины.

"Не хочу забегать вперед, но рассматривается такой вариант, объединяющий мужскую и женскую команду, и у них будет один главный тренер. Но это еще рабочий проект. Делать какие-то выводы рано. Если я буду тренировать обе сборные, то для начала надо будет провести детальный анализ. Понять, как двигаться дальше. Нужно с первых дней думать о следующей Олимпиаде, ведь не исключено, что в женской команде возникнут кадровые вопросы".

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона, Юрай Санитра.
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