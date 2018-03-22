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Абраменко: Если я уйду, то фристайл в Украине закончится

Александр Абраменко
09:08 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Олимпийский чемпион рассказал о планах на Пекин-2022 и развитии вида спорта в Украине

Фристайлист Александр Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который завоевал медаль на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

- Сейчас многих интересует, собираетесь ли вы на Олимпиаду-2022 в Пекин?
- Олимпийский сезон – очень длительный период. Такое загадывать вообще нельзя. Но мне бы однозначно хотелось, а там время покажет.

- Есть ли достойный резерв, который сможет претендовать на такие же высокие результаты?
- На данный момент, к моему большому сожалению, нет никого такого же уровня. Даже минимум такого же уровня и близко никого нет. Это очень печально. Если никаких баз не будет строиться, не будет развиваться спорт, то, к сожалению, и будущего у этого спорта не будет. Если я закончу карьеру, то фристайл, в частности акробатика, закончит свое существование в Украине точно так же.

- После вашей победы одним из самых популярных кадров стала фотография спортивного комплекса в Николаеве, где вы начинали заниматься спортом. Его еще можно как-то восстановить, как считаете?
- Если восстанавливать - то только для детей. Для моего уровня там не получится создать условия, чтобы тренироваться нормально. Как бы его ни пытались восстанавливать. Чтобы профессионально тренироваться и готовиться к международным соревнованиям дома, должен быть построен полностью современный комплекс.

- Вы готовы принимать участие в том, чтобы инициировать строительство таких баз? Или это не ваша забота?
- Это не моя компетенция. Должна быть инициатива от страны. Что я могу сделать? Что от меня нужно было, я уже сделал, выиграв золотую медаль Олимпиады и достойно представив страну. А дальше, если бы я даже хотел, я не знаю, как это надо делать.

- Что все-таки должно случиться для того, чтобы фристайл полноценно возродился?
- У нас есть все природные условия. Но элементарно нужны места, где была бы возможность тренироваться, нужны места, где можно растить новых чемпионов. Без этого развитие просто невозможно. Без этого все остальные разговоры бесполезны.

- Немногие надеялись на золотую медаль именно в фристайле. Благодаря чему удалось достичь такого результата, вы как думаете?
- Многие сейчас спрашивают об этом. Я сам надеялся на "бронзу" или "серебро", поскольку была сильная конкуренция. Но получилось показать наилучший результат. Это все старая школа. То есть благодаря старой школе сейчас есть результат. Поэтому, если сейчас не будет сделано ничего нового, то дальнейшего результата уже не стоит ожидать. С остальным-то все нормально, вон снег еще лежит. Уже весна, а снег лежит. Какие могут быть проблемы?

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Новости спорта, Александр Абраменко, Олимпиада-2018, Олимпийские игры, Пекин-2022, Пхенчхан, Фристайл.
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