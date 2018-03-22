Хэмилтон: "Ред Булл" - фаворит Гран-при Австралии

Букмекеры уже назвали Хэмилтона, который является действующим чемпионом мира, главным претендентом на титул, фаворитом первого Гран-при сезона в Австралии. Однако у самого британца свое мнение на этот счет.

«Думаю, что Ред Булл — фаворит Мельбурна, это мое мнение. Не потому, что Даниэль Риккардо — австралиец. Просто эта команда, с которой надо считаться. Они проделали большую работу», — цитирует Хэмилтона Nextgen-Auto.

«У болидов Ред Булла прижимная сила больше, чем у остальных. На других трассах это может не понадобиться, но Мельбурн идеально им подходит. Бороться с ними будет крайне сложно».

Ранее сообщалось, что Хэмилтон близок к космическому контракту с Мерседесом.