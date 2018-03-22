Букмекеры назвали главных фаворитов ЧМ-2018 по хоккею

Меньше двух месяцев осталось до старта очередного мирового хоккейного чемпионата. В нынешнем году он пройдет на ледовых площадках Дании. Несмотря на то, что составы команд-участниц еще не объявлены, специалисты и простые любители спорта уже гадают, как распределятся итоговые места чемпионата и каким командам удастся увезти из Копенгагена и Хернинга медали.

Прогнозы букмекеров:

По традиции букмекерские конторы довольно точно называют фаворитов различных турниров, в том числе и в хоккее. Если исходить из их оценки, то наиболее вероятным кандидатом на победу считается канадская команда. На ее победу букмекеры дают коэффициенты в пределах 2,5-2,7. Можно не сомневаться, что "кленовые листья" усилятся игроками из НХЛ и постараются доказать, что проигрыш немцам в полуфинале олимпиады не больше, чем нелепая случайность.

В числе фаворитов букмекерские конторы рассматривают и канадскую команду. На ее победу коэффициенты варьируются в пределах 3,3-3,9 в зависимости от БК.

Высоко котируются и шансы шведской команды, победа которой оценивается представителями букмекерского бизнеса в пределах 4,75-6,0. Несколько ниже вероятность победы финской команды (8,0-9,5). Вероятность победы чешской и американской команды уже значительно ниже, и решившие сделать ставку именно на эти сборные могут выиграть в 13-15 раз больше, чем поставили.

Определенными шансами на борьбу за медали обладают команды Швейцарии, Германии и Словакии, но для них выход в полуфинал стал настоящим прорывом.