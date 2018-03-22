Украинские биатлонисты потеряли квоту в Кубке мира, бойкотировав этап в России

В борьбе за 10 место, которое дает квоту в пять человек, мы проиграли Чехии всего 8 пунктов (4073 против 4065). Главная битва была в эстафете в Холменколене, где перед последним кругом Украина была десятой, а Чехия 12-й, но в итоге Семаков и Крчмар поменялись местами. Финишируй Семаков хотя бы 11-м и мы бы остались выше Чехии.

Отметим, что и Украина, и Чехия бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, поэтому свой очковый багаж в Кубке Наций не пополнили, а, наоборот, пропустили вперед себя Словению и Швейцарию.

Напомним, что в прошлом сезоне наша мужская команда заняла 6-е место в Кубке Наций и получила квоту в пять человек. Непопадание в топ-10 в нынешнем сезоне уменьшит квоту в личных гонках до 4-х биатлонистов.

Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия – 6458

2. Франция – 6129

3. Германия – 5910

4. Россия – 5623

5. Италия – 5228

6. Австрия – 5100

7. Швеция – 4916

8. Словения – 4327

9. Швейцария – 4302

10. Чехия – 4073

11. Украина – 4065

12. Болгария – 3704