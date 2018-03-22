Украинские биатлонисты потеряли квоту в Кубке мира, бойкотировав этап в России
Новости спорта: Мужская сборная Украины опустилась на 11-е место в Кубке Наций после спринта в Тюмени и потеряла квоту в пять представителей.
В борьбе за 10 место, которое дает квоту в пять человек, мы проиграли Чехии всего 8 пунктов (4073 против 4065). Главная битва была в эстафете в Холменколене, где перед последним кругом Украина была десятой, а Чехия 12-й, но в итоге Семаков и Крчмар поменялись местами. Финишируй Семаков хотя бы 11-м и мы бы остались выше Чехии.
Отметим, что и Украина, и Чехия бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, поэтому свой очковый багаж в Кубке Наций не пополнили, а, наоборот, пропустили вперед себя Словению и Швейцарию.
Напомним, что в прошлом сезоне наша мужская команда заняла 6-е место в Кубке Наций и получила квоту в пять человек. Непопадание в топ-10 в нынешнем сезоне уменьшит квоту в личных гонках до 4-х биатлонистов.
Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия – 6458
2. Франция – 6129
3. Германия – 5910
4. Россия – 5623
5. Италия – 5228
6. Австрия – 5100
7. Швеция – 4916
8. Словения – 4327
9. Швейцария – 4302
10. Чехия – 4073
11. Украина – 4065
12. Болгария – 3704