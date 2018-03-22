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Французский биатлонист Фуркад установил новый рекорд

Мартен Фуркад
23:48 Чт, 22 Март 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Француз опередил по этому показателю норвежского биатлониста Уле-Айнара Бьорндалена.

Благодаря победе в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени и неудачному выступлению главного преследователя Йоханнеса Бё Мартен Фуркад досрочно выиграл большой Хрустальный глобус.

Это произошло за две гонки до финиша сезона. Даже если Бё выиграет оба оставшихся старта, то проиграет Фуркаду минимум 12 очков после вычета 50 баллов: столько Бё заработал в двух наименее удачных гонках сезона.

Фуркад выиграл Кубок мира в седьмой раз и опередил по этому показателю Уле-Айнара Бьорндалена. Также победа в спринте помогла французу выиграть малый хрустальный глобус спринтерских гонок.

Отметим, что Мартен Фуркад не проигрывает БХГ с сезона-2011/12.

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Новости спорта, Биатлон, Кубок мира, Мартен Фуркад, Новости биатлона, Тюмень-2018.
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