Фуркад в седьмой раз подряд выиграл Кубок мира и побил рекорд Бьорндалена

Борьба Мартена Фуркада и Йоханнеса Бе за победу в Кубке мира стала главным украшением сезона — всю зиму эти два биатлониста шли нога в ногу, хотя небольшим преимуществом постоянно владел француз.

Решающим в борьбе за победу оказался спринт на этапе в Тюмени — Мартен выиграл гонку, а Йоханнес финишировал только 14-м. Только благодаря этому старту француз увеличил отрыв от норвежца на 33 очка — между ними разница в 82 очка. У Мартена 1056 очков, у Йоханнеса — 974 очка. И хотя впереди у биатлонистов еще два старта, Мартен Фуркад досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Он стал математически недосягаемым для Йоханнеса Бе.

Только благодаря этому старту француз увеличил отрыв от норвежца на 33 очка — между ними разница в 82 очка. У Мартена 1056 очков, у Йоханнеса — 974 очка.

Все это из-за того, что в концовке сезона вычеркиваются результаты двух худших гонок. По состоянию на сейчас, это 48 очков у Мартена (48 и 0) и 49 очков у Йоханнеса (22 и 27). Поэтому даже если Бе-младший выиграет оставшиеся две гонки, у него будет 1045 очков (974 + 120 — 49). А результат Мартена уже не ухудшится — даже если дважды не выйдет на старт, или наберет ноль очков, у него все равно останется 1056 очков.

Таким образом Мартен Фуркад в седьмой раз подряд выиграл общий зачет Кубка мира — рекорд, который ранее никому не покорялся. По общему количеству БХГ француз также стал абсолютным рекордсменом: он обошел результат норвежца Оле Эйнара Бьорндалена, в активе которого шесть побед в общем зачете Кубка мира.

Но в концовке сезона перед Мартеном стоит еще одна цель — пока он финишировал на подиуме в каждой гонке сезона Кубка мира (кроме той, которую пропустил). Если он сумеет в двух оставшихся стартах занять место в топ-3, француз установит абсолютный рекорд: никто ранее даже не мечтал финишировать на подиуме в каждой гонке сезона.