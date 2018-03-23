Украинские паралимпийцы завоевали ряд медалей на турнире по настольному теннису

Обладателями “золота” под флагом Украины стали команда 7-го класса (Николенко Максим Попов Михаил и Омельчук Богдан) и команда 8-го класса (Дидух Виктор и Май Иван).

В смешанной команде 2-го класса с представителем другой страны Иезек Александр завоевал “серебро” — в общий медальный зачет засчитывается 0,5 медали.

Бронзовые награды у команды 3-го класса (Петрунив Василий и Гулик Роман), в женской команды класс 6 — 10 (Литовченко Марина, Салтановска Маргарита и Шинкарева Ирина) и у команды 10-го класса (Бойко Сергей и Кац Лев).

Следовательно, общее количество медалей этого турнира: 6 “золотых”, 2,5 “серебряные” и 5 “бронзовых”

Добавим, что дальше команда Украины отправится домой, готовиться к следующим стартам и чемпионату мира, который пройдет в городе Лашко (Словения) в октябре.