Вита Семеренко прокомментировала решение бойкотировать этап КМ в России
Новости спорта: Украинская биатлонистка — о бойкоте заключительного этапа Кубка мира
Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала решение Федерации биатлона Украины бойкотировать заключительный этап Кубка мира сезона 2017/18 в Тюмени.
В эти дни в Тюмени проходит заключительный этап Кубка мира. Хотели бы выступить там?
«Для меня девятый этап Кубка мира по биатлону – это соревнование, проводимое IBU, под эгидой которой я соревнуюсь уже более 15 лет и которой я доверяю».
Бойкот – это решение проблемы? Украинская команда, пропуская этап, скорее всего, лишится квоты на следующий сезон как у женщин, так и у мужчин.
«О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеет ничего общего. Просто так сложились обстоятельства, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации.
Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь Украины!»
Нажаль, вона не розуміє, що йде війна, їх це мабуть не торкається.