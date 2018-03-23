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Вита Семеренко прокомментировала решение бойкотировать этап КМ в России

Вита Семеренко
12:55 Сегодня Телеграф
ua.tribuna.com/

Новости спорта: Украинская биатлонистка — о бойкоте заключительного этапа Кубка мира

Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала решение Федерации биатлона Украины бойкотировать заключительный этап Кубка мира сезона 2017/18 в Тюмени.

В эти дни в Тюмени проходит заключительный этап Кубка мира. Хотели бы выступить там?

«Для меня девятый этап Кубка мира по биатлону – это соревнование, проводимое IBU, под эгидой которой я соревнуюсь уже более 15 лет и которой я доверяю».

Бойкот – это решение проблемы? Украинская команда, пропуская этап, скорее всего, лишится квоты на следующий сезон как у женщин, так и у мужчин.

 «О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеет ничего общего. Просто так сложились обстоятельства, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации.

Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь Украины!»

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Вита Семеренко, Новости биатлона.
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1 Комментарий
  • Укр 23.03.2018 13:01

    Нажаль, вона не розуміє, що йде війна, їх це мабуть не торкається.

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