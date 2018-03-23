"Ред Булл" хочет дождевой квалификации в Австралии

Ред Булл был главным соперником Мерседеса во время сегодняшних тренировок на Гран-При Австралии. Даниэль Риккардо считает, что дождь во время квалификации повысит шансы его команды:

«Мы всегда получаем удовольствие на мокрой трассе — это выравнивает шансы команд. Сегодня на сухой трассе мы выглядели неплохо, но на мокрой трассе у нас будет больше шансов.

Последняя квалификация здесь на мокрой трассе была в 2014 году. Тогда все прошло неплохо, поэтому мы хотим попытаться повторить тот результат», — цитирует Риккардо Motorsport.

Такого же мнения придерживается и Макс Ферстаппен:

«На влажной трассе роль двигателя не столь значительная. Идти на максимум мощности опасно. Обычно наша машина хорошо работает на мокрой трассе, поэтому, надеюсь, завтра трасса будет влажной».