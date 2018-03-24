УХЛ: "Кременчуг" сократил отставание в финальной серии с "Донбассом"

«Кременчуг» добыл волевую победу над «Донбассом» в третьем матче финальной серии плей-офф УХЛ. Об этом сообщает ХСПОРТ.

«Горожане» открыли счет в своем первом домашнем поединке финала благодаря результативным действиям Артема Шиманского, который «распечатал» ворота Богдана Дьяченко уже на третьей минуте игры. Команда Александра Савицкого сумела удержать это преимущество до конца первой двадцатиминутки.

Второй период сложился для «Донбасса» более удачно. На 26-й минуте противостояния счет сравнял Виталий Лялька, а буквально через несколько секунд тандем Александр Костиков – Никита Коваленковпервые в матче вывел дончан в лидеры. Однако перевес в счете гости сохранить не смогли –после броска Александра Горлушко шайба рикошетом от Дмитрия Чернышенко залетела в ворота «Донбасса», счет снова стал ничейным 2:2.

Не менее насыщенной получилась и концовка второго периода. На 37-й минуте Всеволод Толстушко, реализовав большинство, вернул хозяевам льда преимущество, но уже через 8 секунд Илья Коренчук ответил голом гостей и тоже в большинстве, счет вновь стал равным 3:3.

Все решилось в третьем игровом отрезке, когда на 48-й минуте Глеб Кривошапкин точно бросил в верхний угол ворот дончан. Эта шайба стала последней в этом поединке и победной для хозяев ледовой арены «Айсберг».

Отметим, что «горожане» впервые в сезоне обыграли команду Сергея Витера. Благодаря домашней победе, «Кременчуг» сократил отставание в финальной серии – 1:2.