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Биатлон. Результаты мужской гонки преследования в Тюмени
14:56 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Мартен Фуркад не оставил шансов соперникам в гонке преследования на этапе Кубка мира в Тюмени, выиграв МХГ в зачете пасьютов.

Мартен Фуркад стартовал в пасьюте с полминутным преимуществом над ближайшим соперником, что сходу лишало интриги в гонке. Французский биатлонист по ходу пасьюта делал на трассе все, что хотел: он безошибочно прошел три первые огневые рубежа, благодаря чему увеличил отрыв более чем в два раза. Даже один промах на последней стрельбе не сказался на итоге — Фуркад победил с преимуществом в практически 50 секунд.

Отменную гонку выдал Йоханнес Бе, которому удалось подняться с 14-го места на второе — норвежец на последнем огневом рубеже перестрелял Лукаса Хофера, который в итоге довольствовался третьим местом. Хофер, кстати, также показал один из лучших прогрессов в гонке: с 13-го на 3-е место.

Четвертым финишировал швед Фредрик Линдстрем, который допустил всего один промах на третьей стрельбе, а замкнул пятерку сильнейших немец Эрик Лессер.

Отменный прогресс выдал Симон Эдер — австриец стартовал 27-м, а финишировал 8-м. Мощный старт удался также норвежцу Ларсу Биркеланду, который закрыл все мишени в пасьюте и отыграл 25 мест — поднялся с 38-го места на 13-е.

Мартен Фуркад, благодаря победе в гонке, выиграл МХГ в пасьютах. Кроме этого он продолжил впечатляющую серию: француз поднимался на подиум в каждой из 20-ти гонок Кубка мира этого сезона, в которых принимал участие.

Результаты гонки:

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0+0+1) 32:09.7
2. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+0) +47.9
3. Лукас Хофер (Италия, 0+0+0+0) +1:08.4
4. Фредрик Линдстрем (Швеция, 0+0+1+0) +1:28.6
5. Эрик Лессер (Германия, 1+0+1+1) +1:48.5
6. Арнд Пайффер (Германия, 1+0+1+0) +1:55.7

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Мартен Фуркад, Новости биатлона.
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