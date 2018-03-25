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Биатлон. Джима и еще семь украинцев едут на чемпионат мира среди военных

Юлия Джима
20:20 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Кроме того, в Хохфильцене будут соревноваться лидеры украинской мужской сборной - Сергей Семенов и Артем Прима.

Украинские биатлонисты примут участие в чемпионате мира среди военных, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 2 по 10 апреля. Об этом сообщает UA:Биатлон.

Украину на соревнованиях будут представлять восемь спортсменов. В предварительной заявке женской команды - Юлия Джима, Ирина Варвинец, Мария Кручова и Валерия Дмитренко. В мужской - Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

"Эти соревнования обычно имеют мощное представительство. Многие страны, в том числе Чехия и Австрия, делегируют на них биатлонистов, которые выступают на этапах Кубка мира", - отметил гостренер Евгений Колупаев.

Соревнованиям в Хохфильцене будет предшествовать тренировочный сбор, который команда проведет в Карпатах в Тысовце.

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Новости спорта, Биатлон, Новости биатлона, Чемпионат мира по биатлону среди военных, Юлия Джима.
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