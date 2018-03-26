Украинские гимнастки завоевали медали на этапе Гран-при во Франции

Украинские грации были представлены во всех финалах, за исключением финала с мячом, и показали высокие результаты.

Первую медаль в копилку сборной принесли групповыки: Анастасия Возняк, Валерия Ханина, Валерия Юзьвяк, Диана Мижерицкая, Дарья Кобец и Алина Бихно завоевали “серебро” в многоборье.

Стартовую медаль в отдельных финалах принесла Украине наша юная 15-летняя гимнастка Влада Никольченко: получив за свою программу с обручем высокие 18,450, Влада стала лучшей в этом виде. Вторая наша грация Алена Дьяченко допустила потерю предмета, заняв седьмое место в этом финале.

Достойные результаты показала и наша сборная команда в групповых упражнениях. Высокие 19,050 за упражнение с 5 обручами позволили девушкам завоевать золото в этом виде. С мячами и скакалками грации допустили несколько ошибок, однако благодаря высокой трудности программы полученной оценки 16,900 оказалось достаточно для бронзовой медали.

Кроме того, по сумме баллов за свои выступления наша сборная второй год подряд стала лучшей в командном первенстве.

Заметим, что всего в копилке Украины с этого старта 2 золотые медали, “серебро”, “бронза” и победа в командном первенстве.