Гандболистки сборной Украины проиграли швейцаркам в квалификации Евро-2018
Новости спорта: Украинские гандболистки почти потеряли шансы на выход на Евро-18.
Женская сборная Украины по гандболу в киевском Дворце спорта уступила Швейцарии и практически потеряла шансы пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2018.
Швейцарки нивелировали все сильные стороны хозяек, в частности закрыв Ольгу Передерий и Викторию Борщенко, плюс гости сильнее провели заключительный отрезок матча.
Украина — Швейцария 21:22 (9:9)
В итоге в спаренных турах вместо двух ожидаемых побед Украина дважды уступила Швейцарии, после чего оказалась на последнем месте в таблице после четырех туров.
Теперь, чтобы претендовать на выход на континентальное первенство украинкам в обязательном порядке нужно обыгрывать 7-кратных чемпионок Европы и лидера группы сборную Норвегии и хорваток.