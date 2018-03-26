Украинский юниор стал абсолютным чемпионом Европы по джиу-джитсу

Об этом в "Фейсбуке" написал тренер Евгений Скирда.

В воскресенье, 25 марта, в Риме завершился чемпионат Европы IBJJF с бразильского джиу-джитсу NO-GI. Юниор Сергей Красовский стал победителем в абсолютном весе, финальная встреча стала одной из самых зрелищных на всем чемпионате.

"Сергей смог вырвать победу на последних секундах у более опытного старшего и более тяжелого соперника, он проявил в первую очередь силу духа и доказал, что нет ничего невозможного, для того, кто всем сердцем верит в победу", - отмечает Евгений Скрида. А накануне Сергей победил на турнире "Rome Open 2018", выиграв золото в собственном весе.