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Украинский юниор стал абсолютным чемпионом Европы по джиу-джитсу

Сергей Красовский
10:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сергей Красовский стал абсолютным чемпионом Европы-2018 по джиу-джитсу на соревнованиях в столице Италии

Об этом в "Фейсбуке" написал тренер Евгений Скирда.

В воскресенье, 25 марта, в Риме завершился чемпионат Европы IBJJF с бразильского джиу-джитсу NO-GI. Юниор Сергей Красовский стал победителем в абсолютном весе, финальная встреча стала одной из самых зрелищных на всем чемпионате.

"Сергей смог вырвать победу на последних секундах у более опытного старшего и более тяжелого соперника, он проявил в первую очередь силу духа и доказал, что нет ничего невозможного, для того, кто всем сердцем верит в победу", - отмечает Евгений Скрида. А накануне Сергей победил на турнире "Rome Open 2018", выиграв золото в собственном весе.

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Новости спорта, Джиу-джитсу, Другие виды спорта, Евгений Скирда, Новости других видов, Сергей Красовский.
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