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Биатлонистка Кузьмина: Трех очков не хватило для победы

Анастасия Кузьмина
17:44 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Биатлонистка Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию, подвела итоги прошедшего сезона.

«Привет, друзья! Вот и возвращаемся домой. Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере. Это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово. Надеюсь, что и вы чувствовали и переживали то же самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все ваши сообщения, за которые я вам очень благодарна.

В сезоне-2017/18 у меня получилось завоевать золото и два серебра Олимпийских игр, «Малый хрустальный глобус» за спринты, «Малый хрустальный глобус» за пасьюты. Кроме того я заняла второе место в общем зачёте. Трёх очков не хватило для победы. Я была так близка к этой цели и боролась, как могла. Но как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель только один!

Конечно, я расстроена и, думаю, ещё не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в ходе всего сезона, но верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, поэтому горжусь своими успехами. А поражения — неотъемлемая часть спорта и жизни. Поэтому ещё раз благодарю вас за поддержку и понимание», — написала Кузьмина в своём «инстаграме».

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Новости спорта, Анастасия Кузьмина, Биатлон, Биатлон 2017/18, Новости биатлона.
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