69-летняя украинка пробежала 212 км, участвуя в ультрамарафоне
Новости спорта: Ультрамарафон на двое суток: 69-летняя украинка пробежала 212 км.
69-летняя львовянка Лариса Лабарткава заняла второе место среди женщин-участниц 48-часового ультрамарафону в Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Как отмечается, за 48 часов она пробежала 212 км.
"Соревнования проходили в сложных условиях, ведь температура достигала 16-20 градусов мороза, что замедляло бег," – говорится в сообщении.
На этих соревнованиях женщина была самой старшей по возрасту участницей, имея 69 лет.
Лариса Лабарткава неоднократно принимала участие в 48 часовых пробегах, соревновалась в свое время на этой дистанции в четырех странах мира.
В России заняла 1 место, в Беларуси получила "серебро", в Молдове занимала 4 место, а в Украине получила "бронзовую" медаль.