69-летняя украинка пробежала 212 км, участвуя в ультрамарафоне

69-летняя львовянка Лариса Лабарткава заняла второе место среди женщин-участниц 48-часового ультрамарафону в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Как отмечается, за 48 часов она пробежала 212 км.

"Соревнования проходили в сложных условиях, ведь температура достигала 16-20 градусов мороза, что замедляло бег," – говорится в сообщении.

На этих соревнованиях женщина была самой старшей по возрасту участницей, имея 69 лет.

Лариса Лабарткава неоднократно принимала участие в 48 часовых пробегах, соревновалась в свое время на этой дистанции в четырех странах мира.

В России заняла 1 место, в Беларуси получила "серебро", в Молдове занимала 4 место, а в Украине получила "бронзовую" медаль.