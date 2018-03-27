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Украинцы завоевали ряд медалей на ЧМ по легкой атлетике среди ветеранов
20:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении среди ветеранов, который проходил в Мадриде, завершился с 12-ю завоеванными медалями украинскими спортсменами,

Уже в первый день чемпионата Олег Федорко выиграл соревнования по прыжкам в высоту в возрастной категории 60+, установив в ней новый мировой рекорд — 1,78 м. Свой предыдущий рекорд, показанный в январе в Минске, он превзошел на два сантиметра.

Еще два “золота” выиграл Иван Пушкин, и оба по спортивной ходьбе. Дистанцию 3000 метров по дорожке он прошел за 22: 11,24 ч, а 5 км по шоссе — по 37:44 мин.

Статус одной из мировых лидеров раз подтвердила Валентина Крепкина, собрав полный комплект медалей. В соревнованиях по прыжкам с шестом в возрастной категории 50+ она стала чемпионкой Европы с результатом 2,90 м. На дистанции 60 метров с барьерами Крепкина финишировала второй (10,11 с), а в секторе для тройного прыжка стала третьей (10 53 м).

В этой же возрастной категории соревновалась и Светлана Сорочук. Она выиграла серебряную медаль по толканию ядра весом 3 кг (13,45 м) и “бронзовую” по метанию диска весом 1 кг (33,15 м).

Мужчины, которые выступали в категории 60+, металлы копье весом 600 гр. Именно в этой дисциплине серебряным призером стал украинец Сергей Гаврась. Уже в первой попытке он показал результат 51,70 м, который и принес ему медаль.

Надежда Сухарина, которая выступает в возрастной категории 40+, финишировала второй по спортивной ходьбе на 3000 метров на дорожке (15: 08,47 мин) и на 5 км по шоссе (25,43 мин). Ирина Зозуля выиграла серебряную медаль в метании молота весом 3 кг в возрастной категории 60+ (30,79 м).

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Новости спорта, Легкая атлетика, Сборная Украины, Чемпионат Европы, Чемпионат Европы по легкой атлетике.
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