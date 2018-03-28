Брынзак: Не вижу в команде Пидгрушную и Валю Семеренко

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал результаты уходящего сезона, а также рассказал о планах национальной команды.

"Сезон вышел так, как вышел. Не очень хорошим вышел. Мы уже все оценки дали. Я читал много информации в интернете, эксперты все знают там.

Теперь должны специалисты разобраться спокойно и с новыми силами формировать новую команду на новый олимпийский цикл и двигаться вперед.

Все отдохнут, соберутся с мыслями, эмоции улягутся, тогда и будем говорить.

Джима? Юля не говорила мне, что будет завершать. Это так все... Она еще думает, что делать. Думаю, ей нет смысла сейчас заканчивать. И возраст позволяет, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одной из лидеров.

Надеюсь на трезвый ум, что она правильное решение примет.

Вита Семеренко хочет еще год-два побегать. О Вале не знаю. Будем формировать новую молодую команду, потому что мы все понимаем, что ни Валя, ни Вита до Пекина уже не доживут как спортсмены.

Кто захочет тренироваться индивидуально, мы поможем им выступать, никаких вопросов нет. Настало время делать смену поколений.

Думаю, Санитра останется и будет тренировать. Для женской сборной – мы сейчас еще думаем и ищем варианты.

Потеря квоты? Неприятно, что мы дали больше шансов соперникам из-за непоездки в Тюмень. У них будет больше спортсменов стартовать – это нам конкуренция.

Не будет где молодежь обкатывать на соревнованиях такого уровня. Это минус. Что есть, то есть. Будем стараться вернуть квоту в следующем сезоне.

Смена поколений? Новую команду есть из кого формировать. Проведем научное обследование, функциональное состояние. Увидим все заключения, которые нам даст наука, медицина, плюс свои есть задумки.

Для нас это не впервые. Была смена поколений после Солт-Лейк-Сити, Ванкувера. Настало время снова.

Я не вижу, что в команде будут Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь.

Думаю, им лучше будет тренироваться индивидуально – за своими планами, со своими тренерами, а мы будем помогать