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Сборная Украины по настольному теннису разгромила Польшу на старте отбора к ЧЕ-2019

Настольный теннис
07:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В Чернигове украинская женская сборная по настольному теннису стартовала в отборочном цикле к чемпионату Европы 2019-го года

В первой встрече Маргарита Песоцкая разобралась с полячкой Шлазак 3:0 по партиям (11:1, 11:5, 11:3). В следующей встрече за сборную Украины дебютировала Соломия Братейко, которая справилась с сопротивлением Клаудии Кушинський - 3:0 (11:2, 11:6, 11:6). Анна Гапонова также не дала шансов оппонентке и выиграла 3:0 (11:7, 11:5, 11:6).

Примечательно, что польская сборная выступала не основным составом.

Отметим, что в первой встрече нашей группы Польша победила Словению.

Добавим, что в следующем туре "желто-голубые" проведут матчевую встречу в Любляне против Словении 22 мая. Следующая домашняя игра пройдет 4 декабря со Словенией.

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Новости спорта, Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая, Настольный теннис, Сборная Украины, Теннис.
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