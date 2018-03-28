Сборная Украины по настольному теннису разгромила Польшу на старте отбора к ЧЕ-2019

В первой встрече Маргарита Песоцкая разобралась с полячкой Шлазак 3:0 по партиям (11:1, 11:5, 11:3). В следующей встрече за сборную Украины дебютировала Соломия Братейко, которая справилась с сопротивлением Клаудии Кушинський - 3:0 (11:2, 11:6, 11:6). Анна Гапонова также не дала шансов оппонентке и выиграла 3:0 (11:7, 11:5, 11:6).

Примечательно, что польская сборная выступала не основным составом.

Отметим, что в первой встрече нашей группы Польша победила Словению.

Добавим, что в следующем туре "желто-голубые" проведут матчевую встречу в Любляне против Словении 22 мая. Следующая домашняя игра пройдет 4 декабря со Словенией.