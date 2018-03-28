Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Япония - Украина: видео голов и обзор матча Япония - Украина: видео голов и обзор матча
Новости: Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото) Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Новости: Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Джима стала лидером по количеству призовых в сезоне среди украинских биатлонистов

Юлия Джима
08:55 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Пидручный

Стали известны суммы призовых украинских спортсменов по итогам Кубка мира по биатлону сезона 2017/2018 годов.

Лидер женской сборной Украины Юлия Джима по ходу олимпийского сезона пополнила свой банковский счет на 55 тысяч евро – киевлянка впервые в карьере завоевала личное золото на чемпионате Европы, трижды становилась призером на этапах Кубка мира и семь раз финишировала в топ-15.

Джима могла рассчитывать на 6 тысяч евро бонуса в случае попадания в топ-10 личного зачета Кубка мира, но пропуск финального этапа в Тюмени не позволил Юлии удержаться на десятой строке.

Вита Семеренко с двумя подиумами и четырьмя финишами в "денежной" зоне за сезон заработала 35 500 евро. Валя Семеренко на этапах Кубка мира семь раз попадала в топ-15, что с учетом выступлений в эстафетах принесло ей 18 500 евро.

Лучшим среди мужчин стал Дмитрий Пидручный – биатлонист из Тернополя в Кубке мира трижды попадал в топ-15, а на этапе в Контиолахти в составе смешанной эстафете помог сборной занять второе место. Всего за сезон Пидручный заработал 12 500 евро.

Помимо вышеперечисленных биатлонистов в топ-10 по призовым вошли Ирина Варвинец (9 650 евро), Юлия Журавок (9 400), Артем Прима (7 400), Елена Пидгрушная (6 500), Анастасия Меркушина (5 500) и Владимир Семаков (3 000).

Кроме того, женская сборная Украины за попадание в топ-6 Кубка наций получила бонус от IBU в размере 19 тысяч евро. Победители Кубка наций заработали по 44 тысяч евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Дмитрий Пидручный, Новости биатлона, Юлия Джима.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинский гимнаст принял гражданство России 69-летняя украинка пробежала 212 км, участвуя в ультрамарафоне Биатлонистка Кузьмина: Трех очков не хватило для победы

Последние новости

В "Нафтогазе" отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку-2" Невозможно сдержать смех: уморительные картинки для хорошего настроения Apple выпустил новый стилус и клавиатуру для iPad
Сегодня читают в спорте
01 За трансферы в "Динамо" теперь будет отвечать Красников
02 В Таиланде бойца дисквалифицировали за бросок прогибом (Видео)
03 "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии
04 Форвард сборной Украины - о матче против Японии
05 Украина U-21 в концовке уступила Англии
Новости сегодня
09:15 Япония опротестовала военные учения РФ на Курилах
09:14 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
09:08 Девушка хотела стать звездой Instagram, но ее ждал провал
09:07 Как тренируют десантно-штурмовые войска: мужественное видео
09:03 Гран-при Австралии 2018: лучшие моменты гонки (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля Пентагон назвал Путина ответственным за смерть Скрипаля
Новости: Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод Китай транспортировал в Украину асфальтовый завод
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром Рецепт дня: рулет из омлета с зеленью и сыром
Добавить комментарий
0