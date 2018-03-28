Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Япония - Украина: видео голов и обзор матча Япония - Украина: видео голов и обзор матча
Новости: Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото) Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Новости: Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Харлан возглавила "посев" на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле

Ольга Харлан
11:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В Сеуле (Республика Корея) 30 марта - 1 апреля состоится этап Гран-при по фехтованию на саблях среди женщин и мужчин.

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира украинка Ольга Харлан включена в заявку в личном турнире с первым номером "посева".

Из первой мировой "десятки" в корейской столице планируют выступить восемь саблисток - Ольга Харлан (1), Анна Мартон из Венгрии (2), итальянка Грегорио Росселла (3), француженки Сесилия Бердер (4), Шарлотта Лембах (7) и Манон Брюне (8), румынка Бьянка Паску (5) и представительница Республики Корея Жийон Ким (10).

Кроме Харлан, в Сеуле заявлены украинки Алина Комащук, Юлия Бакастова, Ирина Щукла и Елена Воронина.

 

В мужском турнире саблистов выступит победитель I Европейских игр-2015 одессит Андрей Ягодка, который в личном турнире получил 21-й номер "посева".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости фехтования, Ольга Харлан, Сеул, Фехтование, Юлия Бакастова.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинские гребцы завоевали две медали на турнире в Турции Украинцы завоевали ряд медалей на ЧМ по легкой атлетике среди ветеранов Джима потеряла €6 тысяч из-за пропуска этапа Кубка мира в Тюмени

Последние новости

Госдеп США о России: Это чудовище из морских глубин Смартфон Huawei представил новый смартфон с рекордной памятью В США подали первый иск против Facebook
Сегодня читают в спорте
01 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
02 Лидер "Динамо" нужен ряду клубов из Серии А
03 В Таиланде бойца дисквалифицировали за бросок прогибом (Видео)
04 За трансферы в "Динамо" теперь будет отвечать Красников
05 "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии
Новости сегодня
12:22 Победитель боя Усик - Гассиев обязан встретиться с Лебедевым
12:19 В Национальную службу здоровья назначили председателя
12:13 Художник создал рисунки, пронизанные любовными переживаниями (Фото)
12:10 В Ужгороде с 31 марта подорожает проезд
12:06 Как правильно выходить из Великого поста без вреда для здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли
Новости: Еще одна страна упростила визовый режим для Украины Еще одна страна упростила визовый режим для Украины
Новости: Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой
Добавить комментарий
0