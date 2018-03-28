Харлан возглавила "посев" на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира украинка Ольга Харлан включена в заявку в личном турнире с первым номером "посева".

Из первой мировой "десятки" в корейской столице планируют выступить восемь саблисток - Ольга Харлан (1), Анна Мартон из Венгрии (2), итальянка Грегорио Росселла (3), француженки Сесилия Бердер (4), Шарлотта Лембах (7) и Манон Брюне (8), румынка Бьянка Паску (5) и представительница Республики Корея Жийон Ким (10).

Кроме Харлан, в Сеуле заявлены украинки Алина Комащук, Юлия Бакастова, Ирина Щукла и Елена Воронина.

В мужском турнире саблистов выступит победитель I Европейских игр-2015 одессит Андрей Ягодка, который в личном турнире получил 21-й номер "посева".