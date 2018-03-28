Назван лучший игрок ESL Pro League S7

Александр s1mple Костылев стал лучшим игроком ESL Pro League S7 в сезоне на данный момент, согласно промежуточной статистике.

На 14 картах s1mple показал 1,81 K-D, дважды сделал эйс и выиграл 44 клатч-раунда. Ближайший его преследователь по клатчам Calyx выиграл 30 раундов 1 vs X.

Кроме того, s1mple возглавил список в таких номинациях, как общее число убийств (353), KAST (79.6%), а также занял второе место в показателях рейтинг 2.0 (1.54), ADR (95.4) и 1+ убийств в среднем за раунд (58.1%). В данный рейтинг попал еще один представитель Nа'Vi — electronic. Денис занимает 13-е место: 1,27 K-D, один эйс и 14 выигранных клатчей.

Ранее сообщалось, что несмотря на слухи, s1mple остался в Nа'Vi и заявил, что сейчас не время покидать команду.