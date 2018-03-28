Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен
Новости: Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике
Новости: Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Назван лучший игрок ESL Pro League S7

Александр s1mple Костылев
16:04 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр s1mple Костылев показал 1,81 K-D, дважды сделал эйс и выиграл 44 клатч-раунда на 14 картах.

Александр s1mple Костылев стал лучшим игроком ESL Pro League S7 в сезоне на данный момент, согласно промежуточной статистике.

На 14 картах s1mple показал 1,81 K-D, дважды сделал эйс и выиграл 44 клатч-раунда. Ближайший его преследователь по клатчам Calyx выиграл 30 раундов 1 vs X.

Кроме того, s1mple возглавил список в таких номинациях, как общее число убийств (353), KAST (79.6%), а также занял второе место в показателях рейтинг 2.0 (1.54), ADR (95.4) и 1+ убийств в среднем за раунд (58.1%). В данный рейтинг попал еще один представитель Nа'Vi — electronic. Денис занимает 13-е место: 1,27 K-D, один эйс и 14 выигранных клатчей.

Ранее сообщалось, что несмотря на слухи, s1mple остался в Nа'Vi и заявил, что сейчас не время покидать команду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, ESL Pro League S7, Александр s1mple Костылев, Киберспорт, Новости киберспорта.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

В Таиланде бойца дисквалифицировали за бросок прогибом (Видео) Сборная Украины по настольному теннису разгромила Польшу на старте отбора к ЧЕ-2019 Брынзак: Не вижу в команде Пидгрушную и Валю Семеренко

Последние новости

Продюсеры рассказали, как снимали "Тайный дневник Симона Петлюры" В Киеве 31 марта перекроют Софийскую площадь До слез милые "детские" снимки самых свирепых хищников на Земле (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
02 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
03 Украинский футболист жестко раскритиковал Шевченко
04 Лидер "Динамо" нужен ряду клубов из Серии А
05 В Таиланде бойца дисквалифицировали за бросок прогибом (Видео)
Новости сегодня
17:26 Сборная Испании по футболу установила новый рекорд
17:22 Кабмин урегулировал отчетность нотариусов о купли-продажи недвижимости
17:19 TAYANNA опубликовала очаровательное фото с сыном
17:15 В Кременчуге отключили троллейбусные линии за неуплату
17:12 В Харькове завершился Международный конкурс юных пианистов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак
Новости: Стало известно, когда завершится АТО Стало известно, когда завершится АТО
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника
Добавить комментарий
0