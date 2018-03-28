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Сборная Украины по футзалу – пятая в официальном рейтинге УЕФА

Cборная Украины по футзалу
14:38 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Выше нашей главной футзальной команды в рейтинге – сборные России, Испании, Португалии и Казахстана

УЕФА обновил официальный рейтинг национальных футзальных сборных, который учитывает итоги чемпионата Европы по футзалу.

Отметим, что в отличие от неофициального рейтинга, который обновляется с учетом текущих результатов, в том числе и товарищеских матчей, официальный рейтинг учитывает итоги трех последних крупных турниров. На текущий момент это чемпионаты Европы 2016 и 2018 годов, а также чемпионат мира 2016 года.

За выход в четвертьфинал ЧЕ-2016 года сборная Украины получила 8,333 очка, за участие в 1/8 финала ЧМ-2016 года 8,500 очка, и, наконец, за выход в четвертьфинал словенского Евро – 8,333 очка. Это в сумме дало 25,166 очка, но она делится на 3. Таким образом, у сборной Украины коэффициент – 8,389 очка, что определило нашу футзальную дружину на 5-е место в официальном рейтинге УЕФА.

Возглавляет официальный рейтинг УЕФА сборная России, которая на всех трех турнирах, которые идут в официальный зачет, заняла вторые места. Сборная Испании на втором месте, действующий чемпион Европы, сборная Португалии – третья.

Наибольший рывок в официальном рейтинге сделала сборная Казахстана, которая на ЧЕ-2016 выиграла бронзовые медали, а в Любляне на ЧЕ-2018 вышла в полуфинал. И в итоге, Казахстан поднялся на 4-е место.

Наибольшее же падение у сборной Италии, у которой в рейтинге перестали учитываться очки за победу в чемпионате Европы 2014 года. Однако на ЧМ-2016 и на ЧЕ-2018 футзальная «Скуадра адзурра» отыграла неудачно, и в результате упала на 7-е место.

В чем еще важность официального рейтинга – страны, которые занимают первые 4 места, имеют право выставить в следующем сезоне в футзальной Лиге чемпионов по 2 клуба – это должны быть чемпионы и вице-чемпионы своих стран.

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