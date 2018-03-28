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Радивилов - победитель серии этапов Кубка мира по спортивной гимнастике

Игорь Радивилов
14:59 Сегодня Телеграф
НОК Украины

Новости спорта: Украинец Игорь Радивилов стал победителем в упражнениях на кольцах и опорном прыжке по итогам серии соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике за 2 года.

В течение двух лет состоялось 8 серий соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике: в Котбусе (Германия), Мельбурне (Австралия), Баку (Азербайджан) и Дохе (Катар). При подведении итогов общего рейтинга учитывались три лучших результата спортсмена во время выступлений на каждом из турниров.

Победителем в упражнениях на кольцах и опорном прыжке в серии соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике 2016-2018 годов стал украинец Игорь Радивилов.

Президент НОК Украины Сергей Бубка поздравил Игоря Радивилова и его наставника Вячеслава Лаврухина с замечательным достижением и пожелал им и дальше прославлять славную школу спортивной гимнастики Украины в мире.

 

Напомним, на днях Игорь Радивилов стал победителем этапа Кубка мира в Дохе. 25-летнему спортсмену не было равных в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах.

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Новости спорта, Гимнастика, Игорь Радивилов, Кубок мира, Новости гимнастики.
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