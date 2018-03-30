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Волейбол: определились все полуфиналисты мужской Суперлиги Украины

Волейбол
07:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Последним полуфиналистом волейбольной Суперлиги Украины среди мужских команд стал винницкий клуб "Сердце Подолья".

Дебютант Суперлиги "Сердце Подолья" (экс "Эко-Дом") в решающем матче за место в полуфинале национального чемпионата победил бронзового призера сезона 2016\17 ВК "МХП-Винницу", сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

Подопечные Валерия Копылова после вчерашнего сухого поражения от своих земляков (0:3) и проигрывая 0:2 по сетам в ответном поединке, смогли перевести матч на тай-брейк, а затем выиграть его с минимальным отрывом - 3:2 (25:27, 25:21, 25:23, 23:25, 15:9).

 

В полуфинале "Сердце Подолья" встретится с действующим чемпионом страны харьковским "Локомотивом".

Первые полуфинальные матчи состоятся 4-5 апреля в Харькове. Серия - до трех побед.

В другом полуфинале сыграют хмельницкий "Новатор" и львовский "Барком-Кажаны".

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Новости спорта, ВК Локомотив, ВК Сердце Подолья, Волейбол, Новости волейбола.
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