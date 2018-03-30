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Украинские сумоисты завоевали ряд медалей на престижных соревнованиях в Эстонии

Сумо
13:42 Сегодня Телеграф
Спортивний комітет України

Новости спорта: Недавно сборная Украины по сумо вернулась из рейтинговых соревнований за Кубок Европы, где триумфально заняла первое общекомандное место.

Соревнования состоялись в городе Винни (Эстония), участие в них приняли более полусотни спортсменов из шести стран (Украина, Россия, Эстония, Польша, Грузия, Германия). Украину представляли 17 сумматоре, на счету которых 16 наград (7 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых).

Во всех весовых категориях, где были представлены украинские спортсмены, именно наши соотечественники заняли высшие ступени пьедестала. Самой большой неожиданностью стало выступление Святослава Семуркаса, который при весе 85 кг завоевал золото в абсолютном весе, одолев соперника весом более 160 кг.

Итак, обладательницами Кубка Европы в женском зачете стали: Светлана Тросюк (в.к. до 65 кг) и Светлана Яромка, которая получила сразу два золота (в.к. 80 кг и абсолютный вес). Среди мужчин победу одержали Анатолий Хлюстин (в.к. до 85 кг), Важа Даяури (в.к. до 115 кг), Сергей Соколовский (в.к. более 115 кг) и Святослав Семуркас (абсолютный вес).

Серебряные награды получили: Елена Никитинская (в.к. до 65 кг), Виктория Рогова (в.к. 80 кг), Святослав Семуркас (в. К. До 85 кг), Александр Вересюк (в.к. более 115 кг ).

Бронзовые призеры: Иванна Березовская (в.к. 80 кг), Константин Булатов (в.к. до 85 кг), Олег Давыденко (в.к. до 85 кг), Николай Кожухов (в.к. до 115 кг) Владислав Вьюн (в.к. до 115 кг)

«На пути к этому результату было сделано немало работы. Украинцы всегда находятся в ТОП-3 международных соревнований, и мы рады, что на этот раз оказались лучшими. Теперь спортсмены будут готовиться к следующим соревнованиям. Впереди нас ждет рейтинговый турнир в Болгарии (конец апреля) и чемпионат мира (июль) », - отметила старший тренер женской сборной команды Украины по сумо.

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