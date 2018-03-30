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Милан и Турин могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2026

Олимпийские игры
18:17 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Два крупнейших города Северной Италии готовят совместную заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, НОК Италии отправил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором сообщил о желании принять зимнюю Олимпиаду 2026 года в Милане и Турине.

Сейчас НОК Италии ждет, пока будет сформирован новый состав правительства страны, чтобы предоставить технико-экономическое обоснование заявки. Срок подачи заявок на проведение Игр-2026 истекает 31 марта, однако МОК может перенести дедлайн на более поздний срок.

В последний раз Олимпиада проходила в Италии в 2006 году, когда Игры самостоятельно принимал тот же Турин. Место проведения Олимпиады-2026 станет известно в сентябре 2019 года.

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Новости спорта, Милан, НОК, Олиипийские игры, Олимпиада-2026, Турин.
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