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Украинский биатлонист Кильчицкий сообщил о возобновлении карьеры

Виталий Кильчицкий
14:08 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинский биатлонист Виталий Кильчицкий после годичной паузы принял решение вернуться в большой спорт.

Соответствующее объявление Кильчицкий сделал 20 марта на встрече с болельщиками в рамках социального проекта «Эксперты биатлона-3». Сайт biathlon.com.ua в связи с бойкотом массово распространил эту информацию только после возобновления работы.

У Кильчицкого в апреле прошлого года возник скандал с главой Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Внезапное исчезновение спортсмена из сборной глава ФБУ объяснил тем, что «большие физические и психологические нагрузки повлияли на его здоровье».

Кильчицкому предлагалось место в обслуживающем персонале сборной, но биатлонист предпочел отстраниться от команды и трудоустроился в хоккейном клубе Галицкие Львы в качестве тренера по физической подготовке.

Виталий Кильчицкий неоднократно становился призером юниорских чемпионатов мира и Европы. В Кубке мира лучшим результатом 29-летнего биатлониста стало 18-е место в 2016 году в спринте на этапе в Ханты-Мансийске. В сезоне 2015-2016 украинец единственный раз в карьере финишировал в топ-50 личного зачета Кубка мира.

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Новости спорта, Биатлон, Биатлон 2017/18, Виталий Кильчицкий, Новости биатлона.
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