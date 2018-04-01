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Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
15:45 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинская саблистка Ольга Харлан стала триумфатором соревнований в Южной Корее.

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле (Республика Корея).

На пути к финалу Харлан победила итальянку Кьяру Мормиле (15:12), японку Рису Такашиму (15:7), Чой Суён из Республики Корея (15:11) и румынку Бьянку Паску (15:14), а в решающем противостоянии Ольга с счетом 15:7 взяла верх над венгеркой Анной Мартон, которой досталось "серебро".

Кроме Паску, бронзовым призером корейского этапа Гран-при также стала немка Анна Лимбах.

В мужском турнире саблистов одессит Андрей Ягодка занял 30 место среди 145 участников.

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Все по теме:

Новости спорта, Ольга Харлан, Сабля, Сеул, Фехтование, Южная Корея.
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