Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле (Республика Корея).

На пути к финалу Харлан победила итальянку Кьяру Мормиле (15:12), японку Рису Такашиму (15:7), Чой Суён из Республики Корея (15:11) и румынку Бьянку Паску (15:14), а в решающем противостоянии Ольга с счетом 15:7 взяла верх над венгеркой Анной Мартон, которой досталось "серебро".

Кроме Паску, бронзовым призером корейского этапа Гран-при также стала немка Анна Лимбах.

В мужском турнире саблистов одессит Андрей Ягодка занял 30 место среди 145 участников.