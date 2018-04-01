Музычук - чемпионка Европы по блицу

В Батуми (Грузия) 1 апреля прошел женский чемпионат континента по молниеносной игре. 77 участниц играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Титул чемпионки уверенно завоевала украинка Анна Музычук, которая стала победительницей соревнований, сообщил международный мастер, тренер ФИДЕ Петр Марусенко.

Всем известно, что Анна играет лучше в быстрые шахматы, чем в блиц. Об этом свидетельствует и ее рейтинг в двух дисциплинах. И, наконец, и успехи Анны. Но, видимо, она здорово была недовольна собой после вчерашнего выступления в рапиде. И это при том, что украинка в быстрых шахматах разделила места с первого по пятое, завоевав бронзовую награду.

Для любого другого это мог бы быть турнир жизни, но только не для Ани. И на старте европейского блица она заиграла с большим аппетитом, большой мощностью, не оставляя своим соперницам ни единого шанса. А среди них были полячка Моника Сочко, вчерашняя чемпионка Европы по рапиду немка Элизабет Петц, которые в итоге стали призерами этих соревнований.

И львовянка стартовала, набрав сразу пять очков из пяти. Затем она немного снизила темп, сыграв вничью с россиянками Александрой Гарячкиной и Валентиной Гуниной. Однако, с точки зрения турнирной стратегии эти результаты отнюдь не ухудшили турнирного положения Анны. Музычук, как и раньше, сохраняла единоличное лидерство.

У тому же, она продолжила наращивать свою игру. Очередные победы над грузинкой Мэри Арабидзе и экс-чемпионкой мира и Европы Антоанетой Стефановой из Болгарии продемонстрировали соперницам, что сегодня они могут сражаться только за второе место.

За два тура до конца стало ясно, что Анна Музычук получит континентальный титул по блицу. Официальное подтверждение этому произошло после того, как в предпоследнем раунде она сыграла вничью с киевлянкой Юлией Осьмак. Львовянка опередила ближайшую соперницу на одно очко, но ее дополнительные показатели были намного лучше, и последняя партия уже ничего не решала. Поэтому Анна позволила себе немного расслабиться и потерпела единственное поражение (от Ани Матнадзе из Испании) за два турнира. 10 очков из 14 в итоге дали украинке чистое первое место.

Места со второго по четвертое разделили Пэтц, Сочко и Матнадзе - по 9,5 очка. Пэтц стала серебряным призером, Сочко - бронзовой. Отлично выступила также и Осьмак. После неудачной первой части соревнований (2 очка из 5) Юля показала твердый характер и большое умение и выиграла шесть партий подряд. Две ничьи на финише - с Музычук и Пэтц тоже нельзя считать плохим результатом. 9 очков из 15. Распределение мест с пятого по седьмое (по дополнительному показателям - шестое). Молодая киевлянка доказала, что с ней придется считаться соперницам высочайшего класса.

К сожалению, немного хуже выступили наши Анна Ушенина и Инна Гапоненко, которые определенное время были среди лидеров. Они набрали по 7,5 очка.