Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче
Новости: Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Поветкин - Прайс: полное видео боя Поветкин - Прайс: полное видео боя
X

Музычук - чемпионка Европы по блицу

Анна Музычук
18:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой Европы по блицу.

В Батуми (Грузия) 1 апреля прошел женский чемпионат континента по молниеносной игре. 77 участниц играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Титул чемпионки уверенно завоевала украинка Анна Музычук, которая стала победительницей соревнований, сообщил международный мастер, тренер ФИДЕ Петр Марусенко.

Всем известно, что Анна играет лучше в быстрые шахматы, чем в блиц. Об этом свидетельствует и ее рейтинг в двух дисциплинах. И, наконец, и успехи Анны. Но, видимо, она здорово была недовольна собой после вчерашнего выступления в рапиде. И это при том, что украинка в быстрых шахматах разделила места с первого по пятое, завоевав бронзовую награду.

Для любого другого это мог бы быть турнир жизни, но только не для Ани. И на старте европейского блица она заиграла с большим аппетитом, большой мощностью, не оставляя своим соперницам ни единого шанса. А среди них были полячка Моника Сочко, вчерашняя чемпионка Европы по рапиду немка Элизабет Петц, которые в итоге стали призерами этих соревнований.

И львовянка стартовала, набрав сразу пять очков из пяти. Затем она немного снизила темп, сыграв вничью с россиянками Александрой Гарячкиной и Валентиной Гуниной. Однако, с точки зрения турнирной стратегии эти результаты отнюдь не ухудшили турнирного положения Анны. Музычук, как и раньше, сохраняла единоличное лидерство.

У тому же, она продолжила наращивать свою игру. Очередные победы над грузинкой Мэри Арабидзе и экс-чемпионкой мира и Европы Антоанетой Стефановой из Болгарии продемонстрировали соперницам, что сегодня они могут сражаться только за второе место.

За два тура до конца стало ясно, что Анна Музычук получит континентальный титул по блицу. Официальное подтверждение этому произошло после того, как в предпоследнем раунде она сыграла вничью с киевлянкой Юлией Осьмак. Львовянка опередила ближайшую соперницу на одно очко, но ее дополнительные показатели были намного лучше, и последняя партия уже ничего не решала. Поэтому Анна позволила себе немного расслабиться и потерпела единственное поражение (от Ани Матнадзе из Испании) за два турнира. 10 очков из 14 в итоге дали украинке чистое первое место.

Места со второго по четвертое разделили Пэтц, Сочко и Матнадзе - по 9,5 очка. Пэтц стала серебряным призером, Сочко - бронзовой. Отлично выступила также и Осьмак. После неудачной первой части соревнований (2 очка из 5) Юля показала твердый характер и большое умение и выиграла шесть партий подряд. Две ничьи на финише - с Музычук и Пэтц тоже нельзя считать плохим результатом. 9 очков из 15. Распределение мест с пятого по седьмое (по дополнительному показателям - шестое). Молодая киевлянка доказала, что с ней придется считаться соперницам высочайшего класса.

К сожалению, немного хуже выступили наши Анна Ушенина и Инна Гапоненко, которые определенное время были среди лидеров. Они набрали по 7,5 очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, "Блиц", Анна Музычук, Быстрые шахматы, Шахматы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Президент МОК прибыл в Северную Корею Милан и Турин могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады-2026 Порошенко встретился с украинскими паралимпийцами

Последние новости

Сутки в АТО: боевики открывали огонь 14 раз СМИ узнали размер требований Бернарда в "Интера" Мама выступает на конкурсах красоты вместе с дочерью (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
02 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
03 Поветкин - Прайс: полное видео боя
04 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
05 Поветкин отправил в тяжелый нокаут Прайса
Новости сегодня
19:40 Миятович приступила к обязанностям комиссара Совета Европы по правам человека
19:38 "Мариуполь" 2:3 "Динамо": видео голов и обзор матча
19:33 Компания Škoda не успевает обеспечивать спрос на свои автомобили
19:27 В Кувейте произошло ДТП с автобусами: есть погибшие
19:17 Вокруг Deutsche Post разгорается скандал
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку
Новости: Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма
Добавить комментарий
0