В Киеве состоялся международный турнир по спортивной гимнастике Ukrainian International Cup 2018

Лучшим в юниорских соревнованиях стал 15-летний украинец Назар Чепурный.

В Киеве состоялся традиционный международный турнир по спортивной гимнастике Ukrainian International Cup 2018, который организовала олимпийская чемпионка Стелла Захарова. Женская сборная Украины стала победительницей в командном первенстве.

В командном зачете победила наша женская сборная в составе Ангелины Дейнеко, Елизаветы Чубаровой и Виктории Иваненко. У мужчин доминировали белорусы - они выиграли командный зачет, а Денис Санувонх стал лучшим в абсолютном первенстве.

Среди других успехов украинских гимнастов отметим «золото» 15-летнего Назара Чепурного в общем зачете юниоров.

Напомним, с 31 марта по 1 апреля в киевском Дворце спорта состоялся XVI международный турнир по спортивной гимнастике, который организовала олимпийская чемпионка Стелла Захарова. В соревнованиях принимали участие гимнасты из 17 стран.