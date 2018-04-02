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В Киеве состоялся международный турнир по спортивной гимнастике Ukrainian International Cup 2018
10:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Украинская женская сборная победила на Ukrainian International Cup 2018.

Лучшим в юниорских соревнованиях стал 15-летний украинец Назар Чепурный.

В Киеве состоялся традиционный международный турнир по спортивной гимнастике Ukrainian International Cup 2018, который организовала олимпийская чемпионка Стелла Захарова. Женская сборная Украины стала победительницей в командном первенстве. 

В командном зачете победила наша женская сборная в составе Ангелины Дейнеко, Елизаветы Чубаровой и Виктории Иваненко. У мужчин доминировали белорусы - они выиграли командный зачет, а Денис Санувонх стал лучшим в абсолютном первенстве.

Среди других успехов украинских гимнастов отметим «золото» 15-летнего Назара Чепурного в общем зачете юниоров.

Напомним, с 31 марта по 1 апреля в киевском Дворце спорта состоялся XVI международный турнир по спортивной гимнастике, который организовала олимпийская чемпионка Стелла Захарова. В соревнованиях принимали участие гимнасты из 17 стран.

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Новости спорта, Ukrainian International Cup 2018, Гимнастика, Сборная Украины, Спортивная гимнастика.
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