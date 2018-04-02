Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче
Новости: Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс
X

Фергюсон объяснил причину отмены боя с Нурмагомедовым

Тони Фергюсон
23:00 Пн, 2 Апрель 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Фергюсона

Новости спорта: Тони Фергюсон рассказал, почему он не сможет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 223.

Боец UFC Тони Фергюсон опубликовал открытое письмо, в котором принёс извинения за несчастный случай, из-за которого не сможет принять участие в турнире UFC 223 и выйти в октагон в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

 

#UFC223 #TonyFergusonMMA SnapJitsu™️ #SnapDownCity

Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

"Не объяснить словами, насколько сильно я расстроен и разочарован сейчас. В пятницу я выполнял обязательства перед UFC по медийной работе и, когда я был в студии, со мной произошёл несчастный случай. В результате я повредил связки колена. Мой врач и врач UFC считают, что я не могу драться, по мнению одного из них, мне потребуется операция. Теперь мне нужно решить, что делать дальше, чтобы повоевать за мой титул как можно скорее. Хочу извиниться перед Хабибом, болельщиками, UFC, друзьями, тренерами и моей семьёй за эту случайность", — написал в своём «инстаграме» Тони Фергюсон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, UFC 223, Новости ММА, Тони Фергюсон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

"Мариуполь" - "Динамо": Порошенко на трибунах и множество голов (Фото)

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Победительница турнира в Майами - яркая Слоан Стивенс

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)

Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Украинка Свитолина - 4-я в чемпионской гонке WTA В Киеве состоялся международный турнир по спортивной гимнастике Ukrainian International Cup 2018 Музычук - чемпионка Европы по блицу

Последние новости

Новичок "Шахтера" Кайоде: Я забил дебютный гол и это определенно знак 10 самых продаваемых книг в истории Визажистка превращает губы в настоящие произведения искусства (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
02 "Шахтер" разгромил "Зарю"
03 Ломаченко – Линарес: прогноз букмекеров на бой
04 Вот почему "Интер" хочет купить Лунина: видео двойного сейва с "Шахтером"
05 Вот вам и 1 апреля: Футболист подаст в суд на журнал за первоапрельскую шутку
Новости сегодня
00:09 Простой рецепт поможет понизить давление и холестерин в домашних условиях
00:06 Как жили древние: археологи обнаружили в Швейцарии обувь возрастом 5000 лет
23:52 Создана делегация Украины для переговоров с Казахстаном
23:22 Вещи из недалекого прошлого, которые современные дети уже не поймут (Фото)
23:21 В Киеве ограничат движение на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: Погода на Пасху: в Украине обещают "синоптическую роскошь" Погода на Пасху: в Украине обещают тепло
Новости: На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео) На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
Добавить комментарий
0