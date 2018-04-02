Фергюсон объяснил причину отмены боя с Нурмагомедовым

Боец UFC Тони Фергюсон опубликовал открытое письмо, в котором принёс извинения за несчастный случай, из-за которого не сможет принять участие в турнире UFC 223 и выйти в октагон в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.

"Не объяснить словами, насколько сильно я расстроен и разочарован сейчас. В пятницу я выполнял обязательства перед UFC по медийной работе и, когда я был в студии, со мной произошёл несчастный случай. В результате я повредил связки колена. Мой врач и врач UFC считают, что я не могу драться, по мнению одного из них, мне потребуется операция. Теперь мне нужно решить, что делать дальше, чтобы повоевать за мой титул как можно скорее. Хочу извиниться перед Хабибом, болельщиками, UFC, друзьями, тренерами и моей семьёй за эту случайность", — написал в своём «инстаграме» Тони Фергюсон.