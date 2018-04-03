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Сегодня Бьорндален расскажет о дальнейших планах

Бьорндален
08:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Легендарный биатлонист Бьорндален сообщит о своих планах на пресс-конференции 3 апреля.

Шестикратный победитель Кубка мира по биатлону, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален сообщил о предстоящей пресс-конференции, на которой он расскажет о своих планах.

Известный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален расскажет о своих планах на пресс-конференции, которую он собирается провести в Осло 3 апреля. Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на NRK.

Прошлый сезон оказался самым неудачным для 44-летнего норвежского биатлониста за последние годы. Он не выиграл ни одной медали на этапах Кубка мира, а также не попал в состав команды Норвегии на Олимпийские игры в Пхёнчхан (Республика Корея).

Однако, Бьорндален является одним из наиболее титулованных спортсменов мира. На его счету 8 золотых медалей Олимпийских игр, с чем могут сравниться только его соотечественники Марит Бьорген и Бьерн Дели.

Не так давно президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг назвал Бьорндалена своим преемником.

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Новости спорта, Биатлон, Бьорндален, Новости биатлона.
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