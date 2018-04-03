Нурмагомедов: Макгрегору звонили, но он отказался от боя
Новости спорта: Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что был удивлен, что его новым соперником стал Макс Холлоуэй.
"Макгрегору звонили, но он отказался. Его команда говорила, что он не успеет сделать вес. Это странно, совсем недавно он сказал, что будет наготове. Ну и где он сейчас? Где этот Бургер Кинг? Осталось шесть дней, за это время можно сделать вес.
Когда мне сказали, что соперником будет Макс Холлоуэй, я удивился. Не думал, что его вызовут на замену, ведь он совсем недавно был травмирован. Думал, это будет Порье, Альварес, Петтис, Киеса, Яквинта или кто-то другой из лёгкого веса. Удивился, когда сказали, что я дерусь с Холлоуэем", — сказал Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour.