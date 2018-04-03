Тони Фергюсон: В шоке от решения UFC

Временный чемпион UFC Тони Фергюсон, который будет лишён своего пояса в связи с отказом от участия в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым из-за травмы колена, раскритиковал решение президента UFC Дэны Уайта.

"Если честно, я в шоке от заявления Уайта. Я хоть пока не получил от UFC официального уведомления о лишении меня титула, но надеюсь, что этого не случится вообще. Нельзя лишать бойца его пояса из-за травмы, полученной во время рекламной кампании турнира UFC — эта травма вообще никак от меня не зависела. Пусть на кону стоит полноценный титул, но не надо меня лишать титула временного чемпиона", — сказал Фергюсон MMA Fightning.