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Тони Фергюсон: В шоке от решения UFC

Тони Фергюсон
22:08 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Фергюсона

Новости спорта: Тони Фергюсон прокомментировал решение UFC, согласно которому он лишится титула временного чемпиона UFC.

Временный чемпион UFC Тони Фергюсон, который будет лишён своего пояса в связи с отказом от участия в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым из-за травмы колена, раскритиковал решение президента UFC Дэны Уайта.

"Если честно, я в шоке от заявления Уайта. Я хоть пока не получил от UFC официального уведомления о лишении меня титула, но надеюсь, что этого не случится вообще. Нельзя лишать бойца его пояса из-за травмы, полученной во время рекламной кампании турнира UFC — эта травма вообще никак от меня не зависела. Пусть на кону стоит полноценный титул, но не надо меня лишать титула временного чемпиона", — сказал Фергюсон MMA Fightning.

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Новости спорта, MMA, UFC, Новости ММА, Тони Фергюсон.
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