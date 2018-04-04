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Харлан: Нужно ездить в Россию и доказывать, что мы лучшие

Ольга Харлан
10:39 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Украинская спортсменка считает, что украинцы должны выступать на турнирах в России.

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала победу на гран-при в Сеуле и заявила, что украинские спортсмены должны принимать участие в соревнованиях на территории России.

«Конечно, всегда приятно побеждать. Мне очень хотелось победить именно на этом турнире, ведь это один из этапов серии в гран-при. В двух я уже победила, а на третий мы, к сожалению, не поедем, потому что он будет проводиться в Москве.

Поэтому не удастся мне попробовать выиграть целую серию, хотя очень хотелось. Конечно, я рада, хотя пока анализ боев еще не проводила. Есть и положительные, и отрицательные эмоции, так как я делала много ошибок.

Мы столько лет ездили на «Московскую саблю» – это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала, и в этом году у меня была возможность выиграть гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет.

Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые года. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться», – сказала Харлан.

Украинским спортсменам официально запретили выступать на территории России.

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Новости спорта, Игорь Жданов, Новости фехтования, Ольга Харлан, Фехтование.
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