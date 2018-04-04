Дзюдоистка Турчин принесла Украине вторую медаль на Гран-При в Тбилиси

В финале соревнований в Тбилиси нашей дзюдоистке противостояла очень серьезная соперница. Француженка Одри Чемео — обладательница “серебра” (2012) и “бронзы” (2016) Олимпийских игр, чемпионка мира (2011), трехкратная чемпионка Европы (2011, 2016, 2017). Знаменитая спортсменка отплатила Турчин за поражение своей соотечественницы в полуфинале, где украинка взяла верх над Мэделин Малонга, которая имеет солидную коллекцию наград, в том числе — одно “золото” Grand Slam и две победы на Гран-при. К этому украинка одолела венгерку Эвелин Саланки и россиянку Антонину Шмелеву.

Примечательно, что это уже вторая награда волынянки такого рода в нынешнем сезоне. Ранее было добыто “серебро” на Гран-при в Агадире.

Отметим, что другие украинские дзюдоисты в заключительный день до призов не добрались. Шанс завоевать награду имела Анастасия Сапсай из Черкасс в категории свыше 78 кг. Но еще в начале утешительного турнира она уступила Иванне Сутало из Хорватии и заняла седьмое место. Еще одна украинка в этом весе — Елизавета Каланина из Кременчуга, которая выиграла предыдущий Гран-при в Агадире, потерпела поражение уже на старте.